دورة اتحاد شمال افريقيا (مواليد 2005-2006): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 4-2

استهل المنتخب الوطني التونسي مشواره في منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمواليد 2005-2006 التي تحتضنها تونس الى غاية 21 نوفمبر الجاري بالفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم الاثنين بملعب فرحات حشاد باريانة .



وجاءت اهداف المنتخب التونسي بفضل زين الدين كاده (43) و (52) ووجدي العيساوي (45) و خليل العياري (55) فيما تحققت ثنائية المنتخب الجزائري عن طريق اللاعب اخريب لحلو (45+1) و ريان جواد (82)

وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره الليبي بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين بملعب الكرم الاصطناعي.



...



ويذكر ان الدورة تقام في شكل بطولة مصغرة من مجموعة واحدة، حيث يجري كل منتخب 4 مباريات.



وفي ما يلي النتائج وبقية برنامج مباريات دورة اتحاد شمال افريقيا لهذه الفئة العمرية (تنطلق كل المباريات على الساعة 14) :

الجولة الاولى

الاثنين 13 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

ليبيا - المغرب صفر-6

ملعب فرحات حشاد اريانة

تونس - الجزائر 4-2

مصر : معفاة



الجولة الثانية

الاربعاء 15 نوفمبر 2023

ملعب فرحات حشاد باريانة

المغرب - الجزائر

ملعب الكرم الاصطناعي

مصر - ليبيا

تونس: معفاة



الجولة الثالثة

الجمعة 17 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

الجزائر - مصر

ملعب فرحات حشاد اريانة

المغرب - تونس

ليبيا : معفاة



الجولة الرابعة

الاحد 19 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

الجزائر - ليبيا

ملعب فرحات حشاد اريانة

تونس - مصر

المغرب: معفاة



الجولة الخامسة

الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

مصر - المغرب

ملعب فرحات حشاد اريانة

ليبيا - تونس

الجزائر : معفاة

