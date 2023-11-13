وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية رومانيا

تسلم نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين بمقرّ الوزارة نسخة من اوراق اعتماد فالنتان سيبريان مونتيان، السفير الجديد لجمهورية رومانيا بتونس.



وأعرب الوزير عن تمنياته للسفير الجديد بالنجاح في مهمته وعن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات له، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية

كما مثّل اللقاء مناسبة للتنويه بعلاقات الصداقة المتينة واستعراض سبل تطوير التعاون المثمر بين البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.



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