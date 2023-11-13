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الملعب القابسي: تعيين أكرم بن ساسي مدربا أول لأكابر فريق كرة القدم خلفا لرؤوف المرزوقي

Publié le Lundi 13 Novembre 2023 - 10:34 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة للملعب القابسي امس الاحد انهاء التعاقد مع المدرب رؤوف المرزوقي وتعيين أكرم بن ساسي خلفا له.

ويأتي ذلك اثر هزيمة الملعب القابسي أمام الترجي الجرجيسي برباعية نظيفة في اطار الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
ويحتل الملعب القابسي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، مناصفة مع أولمبيك مدنين وأمل الرقبة وسبورتينغ المكنين وأولمبيك سيدي بوزيد.


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