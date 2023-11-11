وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في الاجتماع التحضيري لقمة الرياض حول العدوان الاسرائيلي على غزة

ترأٌس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمٌار، الوفد التونسي في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمٌة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تنعقد اليوم السبت بالعاصمة السعودية الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وجدٌد وزيرالخارجية تأكيد وقوف تونس مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومطالبتها بالتركيز على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وكل فلسطين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

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