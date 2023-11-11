كلفة الطالب في تونس تقدر ب7532 دينار (وزارة التعليم العالي)

كشفت بينات إحصائية نشرتها وزارة التعليم العالي ان معدل الكلفة السنوية للطالب الواحد في القطاع العمومي بلغت 7532 دينارا سنة 2022.



وأشارت الوزارة الى تراجع هذه الكلفة كانت في حدود 8057 دينار في سنة 2021 و7645 دينار في سنة 2020.





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و تطور عدد الطلبة في القطاعين العام والخاص خلال الموسم الجامعي 2022-2023 ليبغ عددهم نحو 305.635 طالبا، 14,7 منهم ينتمون الى مؤسسات جامعية خاصة، علما وأن عدد الطلبة في القطاعين العام والخاص بلغ في الموسم الجامعي 2021-2022 نحو 298.805 طالبا.



وارتفع عدد الطلبة الأجانب خلال الموسم الجامعي 2022-2023 الى نحو 9498 طالب مقابل 8315 طالبا في الموسم الجامعي 2021-2022. وبلغ مجموع الطلبة الوافدين من الدول الأفريقية 7563 طالبا.



وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 206 مؤسسة جامعية في القطاع العمومي في الموسم الجامعي 2022-2023، أي بزيادة 3 مؤسسات جامعية عمومية وذلك منذ تاريخ الموسم الجامعي 2017-2018، بحسب وثيقة مؤشرات التعليم العالي التي أصدرها مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة التابع للوزارة.



في المقابل يقدر عدد مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص 80 مؤسسة في الموسم الجامعي 2022-2023 مقابل 76 مؤسسة جامعية خاصة في الموسم 2021-2022، و73 مؤسسة جامعية خاصة 2020-2021.



على مستوى نسبة النجاح العام في المؤسسات الجامعية بالقطاعين العام والخاص فقد بلغت في الموسم الجامعي 2022-2023 نحو 74.3 بالمائة، مقابل 75 بالمائة في الموسم الجامعي 2021-2022، و73.4 بالمائة في الموسم الجامعي 202-2021.

