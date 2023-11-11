بطولة كالغاري الكندية للتنس - مشوار عزيز دوقاز يتوقف عند الدور ربع النهائي بخسارته امام الكندي غاريال ديالو صفر-2

خرج التونسي عزيز دوقاز المصنف 242 عالميا من الدور ربع النهائي لبطولة كالغاري الكندية للتنس بعد خسارته ليلة الجمعة امام الكندي غابريال ديالو المصنف 133 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و2-6).
وكان عزيز دوقاز بلغ ربع النهائي بفوزه في الدور السادس عشر على الكندي دان مارتين المصنف 890 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-2
و7-5) وفي الدور ثمن النهائي على الكندي الاخر ستيفن دييز المصنف 270 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-2).
وتعد بطولة كالغاري من بين دورات التحدي وهي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بقيمة جوائز مالية قدرها 80 الف دولار.
وكان عزيز دوقاز بلغ ربع النهائي بفوزه في الدور السادس عشر على الكندي دان مارتين المصنف 890 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-2
و7-5) وفي الدور ثمن النهائي على الكندي الاخر ستيفن دييز المصنف 270 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-2).
وتعد بطولة كالغاري من بين دورات التحدي وهي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بقيمة جوائز مالية قدرها 80 الف دولار.
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