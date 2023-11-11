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بطولة كالغاري الكندية للتنس - مشوار عزيز دوقاز يتوقف عند الدور ربع النهائي بخسارته امام الكندي غاريال ديالو صفر-2

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 07:59 قراءة: 0 د, 27 ث
      
خرج التونسي عزيز دوقاز المصنف 242 عالميا من الدور ربع النهائي لبطولة كالغاري الكندية للتنس بعد خسارته ليلة الجمعة امام الكندي غابريال ديالو المصنف 133 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و2-6).
وكان عزيز دوقاز بلغ ربع النهائي بفوزه في الدور السادس عشر على الكندي دان مارتين المصنف 890 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-2
و7-5) وفي الدور ثمن النهائي على الكندي الاخر ستيفن دييز المصنف 270 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-2).
وتعد بطولة كالغاري من بين دورات التحدي وهي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بقيمة جوائز مالية قدرها 80 الف دولار.
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