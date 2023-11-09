الرابطة 2 - برنامج وحكام مقابلات الجولة السادسة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور على دفعتين يومي السبت 11 والاحد 12 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر :



السبت 11 نوفمبر 2023

المجموعة الاولى



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ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران-جمعية اريانة اشرف الحركاتي

ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي-نادي سبورتينغ بن عروس وائل المصباحي

ملعب وادي الليل الاصطناعي

مستقبل وادي الليل-امل حمام سوسة هاني النفزي

ملعب قربة البلدي

النادي القربي-القلعة الرياضية احمد الذوادي

ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان-نادي حمام الانف حسام بولعراس

جندوبة الرياضية معفاة

الاحد 12 نوفمبر 2023

المجموعة الاولى

ملعب مساكن

هلال مساكن- مرجان طبرقة علي مختار



المجموعة الثانية

السبت 11 نوفمبر 2023

ملعب الشابة

هلال الشابة- سبورتينغ المكنين محمود قصيعة

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة- نادي اولمبيك مدنين وليد المنصري

الاحد 12 نوفمبر 2023

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية-نادي محيط قرقنة وليد العوني

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد- نسر جلمة امير الوصيف

ملعب قابس

مستقبل قابس- امل الرقبة هيثم القصعي

ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي- الملعب القابسي الصادق السالمي

مستقبل الرجيش معفى



