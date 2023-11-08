المؤتمر العربي الدولي الحادي عشر لضمان جودة التعليم العالي ينتظم لأول مرة في تونس بمشاركة 16 دولة عربية

تحتضن تونس، لأول مرة، المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي في دورته 11 التي تمتد على مدى يومي 8 و9 نوفمبر الجاري تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتنظيم من جامعة تونس المنار وبالشراكة مع الأمانة العامة للمؤتمر وجامعة الزرقاء الأردنية.



ويهدف هذا المؤتمر الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الاربعاء بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين المختصين في مجال الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث من 16 دولة عربية، الى تبادل الخبرات والبحوث بهدف تعزيز دور الجامعة في الدول العربية كفضاء أكاديمي قادر على ترسيخ ثقافة الجودة وعلى الحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.

كما يرمي هذا المؤتمر الى تعزيز ثقافة الجودة وممارساتها في الجامعات العربية لتحسين مخرجاتها ومواءمتها مع متطلبات سوق الشغل، وصياغة الاستراتيجيات والخطط للتوافق مع متطلبات البيئة الداخلية والخارجية وجودة الآداء.



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وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، في تصريح اعلامي بالمناسبة، ان تونس انخرطت في مسار جودة التعليم العالي باعتباره أمرا ملزما للجميع وليس اختياريا حيث ضبطت وزارة التعليم العالي سلسلة من البرامج منذ سنة 2007 تهدف إلى ضمان الجودة في هذا المجال وكانت نتائجها في هذا الصدد مثمرة جدا، وفق تقديره.

وذكر بوكثير بأن جميع كليات الطب في تونس تمكنت من الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي وذلك حسب المعايير الدولية لأعتى الوكالات والهيئات الدولية المسؤولة على هذه التصنيفات، كما أن عديد مسارات التكوين في مدارس المهندسين تحصلت بدورها على الاعتماد الدولي وآخرها المدرسة متعددة التقنيات بتونس.

وأشار إلى انه من جملة 11 جامعة تونسية، وقع التثبت من معايير جودتها، أدرجت 8 جامعات تونسية ضمن أحدث التصنيفات العالمية المعتمدة في المجال.

وذكر بأن وزارة التعليم العالي كانت قد أنشأت الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2022، مشيرا الى أنها تشتغل بصفة مستقلة وسيشمل تقييمها التعليم العالي العمومي والخاص على حد السواء.

ومن جانبه لفت رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة الى أن اختيار تونس لاحتضان المؤتمر العربي الدولي الحادي عشر لضمان جودة التعليم العالي ليس من باب الصدفة بل هو اعتراف ضمني بالمكانة المرموقة التي وصل اليها مجال التعليم العالي في تونس.

وذكر بأن جامعة تونس المنار تحصلت مؤخرا على المرتبة 22 ضمن تصنيف دولي ترتكز معاييره على مدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على أن جامعة تونس المنار بصدد العمل أكثر للحصول على تصنيف دولي في جميع المجالات.

ومن جانبه شدد رئيس جامعة الزرقاء والأمين العام للمؤتمر نضال الرمحي على ضرورة أن تتضافر جهود الجامعات العربية من أجل مواكبة التطورات السريعة في مجال التعليم العالي على المستوى الدولي وذلك عبر ابتكار الآليات الكفيلة بارساء نظام تعليمي منفتح وحديث يرتكز على التكنولوجيات الحديثة ويواكب أحدث التغيرات في سوق الشغل التي تتميز بالخصوص بظهور مهن جديدة وانقراض أخرى.

ومن جهته بين الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية عمرو عزت أن العديد من التحديات تواجه مجال التعليم العالي في العالم العربي ومن أهمها ضرورة مضاعفة الميزانيات المخصصة لهذا المجال وتعزيز البنية التحتية للجامعات العربية وتحديث طرق التدريس ومواءمة الاختصاصات التي تدرس مع المتطلبات الحقيقية لسوق الشغل.

ويحتوي برنامج المؤتمر على جلسة افتتاحية و6 ورشات عمل في مجالات تهتم بثقافة الجودة وإدارة الجودة ومعايير ضمان الجودة، وآليات تطبيق الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وتصنيف الجامعات، والجودة في قطاع التعليم المهني والتقني وجودة التعليم الالكتروني وتقويم الأداء والإبداع والتميز، اضافة الى ندوة حوارية يتم خلالها عرض نتائج الورشات والخروج بتوصيات عمل.

يشار الى أن المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي هو مؤتمر علمي متخصص في مجال جودة التعليم العالي وينبثق بكافة هيئاته عن اتحاد الجامعات العربية ويتخذ من جامعة الزرقاء الأردنية مقرا دائما لأمانته منذ سنة 2011.