الاتحاد المنستيري يمضي عقود احتراف لاربعة من لاعبيه الشبان

اعلن الاتحاد المنستيري على صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك اليوم الثلاثاء عن امضاء 4 عقود احتراف لمدة خمس سنوات الى غاية 2028 لاربعة من لاعبيه الشبان لكرة القدم.

ويتعلق الامر بكل من يوسف الحرش وايوب القريشي وسالم بيزيد ولؤي الترايعي.

وينتمي اللاعبون الاربعة لصنف النخبة.

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