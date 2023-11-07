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أنس جابر تصعد الى المركز السادس في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 14:02 قراءة: 0 د, 42 ث
      
صعدت اللاعبة التونسية أنس جابر الى المركز السادس في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، المحدث، عقب استكمال بطولة المرحلة الختامية بالمكسيك.
وشهد التصنيف العالمي الجديد استعادة البولونية ايغا شيانتيك المتوجة بلقب بطولة المرحلة الختامية لصدارة التصنيف العالمي الذي فقدته اثر خروجها من ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر الماضي لصالح البيلاروسية آريانا سابالينكا.
وفي ما يلي تصنيف افضل عشر لاعبات في الترتيب العالمي الجديد:

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الترتيب النقاط

1 - البولونية ايغا شيانتيك 9295 ن
2 - البيلاروسية آريانا سابالينكا 9050 ن
3 - الأمريكية كوكو غوف 6580 ن
4 - الكازاخستانية ايلينا ريباكينا 6365 ن
5- الأمريكية جيسيكا بيغولا 5975 ن
6 - التونسية أنس جابر 4195 ن
7 - التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 4075 ن
8 - التشيكية كارولينا موشوفا 3651 ن
9 - اليونانية ماريا ساخاري 3620 ن
10 - التشيكية باربورا كريشيكوفا 2880 ن


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