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بطولة الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مباريات الجولة العاشرة

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 17:14 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت والاحد 11 و12 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا (س14 و30 دق) على النحو الاتي :

السبت 11 نوفمبر 2023
المجموعة الاولى
...

ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي - قوافل قفصة

المجموعة الثانية
ملعب المرسى
مستقبل المرسى - الاتحاد المنستيري
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي
النادي البنزرتي / معفى

الاحد 12 نوفمبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - اتحاد بن قردان
ملعب سليمان
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي
النادي الافريقي / معفى

المجموعة الثانية
ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الترجي الرياضي


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