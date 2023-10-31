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نسبة الفائدة في السوق النقدية تتراجع بشكل طفيف خلال أكتوبر 2023

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 19:57 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، بشكل طفيف، خلال أكتوبر 2023 وبلغت مستوى 7،99 بالمائة بعد استقراره في مستوى 8 بالمائة على امتداد خمسة أشهر متتالية (من ماي وحتّى سبتمبر 2023)، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.

ومقارنة بالسنتين الأخيرتين يلاحظ نمو معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ليتحوّل 6،24 المائة خلال أكتوبر 2021 إلى 7،99 بالمائة، حاليا.

...

وسجّلت ذروة نسبة الفائدة في السوق النقدية خلال السنوات الستة الأخيرة خلال مارس 2023 وكانت في حدود 8،05 بالمائة.


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