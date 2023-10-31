قفصة: الإنطلاق في أشغال حفر 5 آبار عميقة في إطار مشروع إنجاز محطّة لتحلية المياه لفائدة سكّان قفصة الجنوبية والقصر والمظيلة والقطار

إنطلقت أشغال حفر خمس آبار عميقة بمنطقة فمّ المعزة بمعتمدية قفصة الجنوبية، وذلك إيذانا بالبدء في مشروع إنجاز محطّة لتحلية المياه سينتفع بها سكّان منطقة قفصة الشرقية، التي تضمّ معتمديات قفصة الجنوبية والقطار والقصر والمظيلة.

وقال المدير العام للبرنامج الوطني لتحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي، نور الدين كدوسي، اليوم الثلاثاء، إن المقاولات المعنية بإنجاز الآبار العميقة الخاصة بإنشاء محطّة لتحلية المياه المالحة، قد شرعت منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري في الأشغال، وهي محطّة ستُنجزها الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه لفائدة سُكّان معتمديات قفصة الجنوبية والقطار والقصر والمظيلة، الذين يُعانون من إنقطاعات متواترة في مياه الشرب ومن إرتفاع في نسبة ملوحة هذه المياه.

ويتضمّن المشروع زيادة على حفر وتجهيز 5 آبار جوفية، إنشاء محطّة للتحلية بسعة 9 آلاف متر مكعب من المياه في اليوم الواحد، ومدّ قنوات لتوزيع المياه على طول 68 كلم، وبناء أربع خزّانات للمياه بسعة 1000 متر مكعب للخزّان الواحد، بالإضافة إلى أشغال للهندسة المدنية ولحماية المنشآت المائية ومحطّات لضخّ المياه.

وستتيح هذه المحطّة عند دخولها حيّز الإستغلال، والمتوقّع في سنة 2026، تعبئة موارد مائية جديدة مُخصّصة للإستعمالات المنزلية بمعتمديات قفصة الجنوبية والقطار والقصر والمظيلة، وإلى تحسين جودة مياه الشرب لفائدة أكثر من 218 ألف نسمة، من خلال التخفيض من نسبة ملوحة مياه الشرب من 2.2 غرام في اللترالواحد حاليا، إلى أقل من 1.5 غرام عند إنتهاء المشروع.



...



وغالبا ما تشهد عدّة مناطق وأحياء سكنية بهذه المعتمديات إضطرابات وإنقطاعات متواترة في توزيع مياه الشرب، وسيما في فصل الصيف، وتعوّل الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه كثيرا على مشروع تحلية المياه من أجل "إيجاد حلّ حقيقي والجذري لإشكالية تزويد سكّان هذه المعتمديات بهذا المرفق الحيوي" إلى أفق سنة 2040، حسب المدير العام لبرنامج تحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي.

