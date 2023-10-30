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قابس: الاتفاق على تدعيم منظومة النظافة بالمدن

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 19:44 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أفضت جلسة عمل موسعة انعقدت، اليوم الاثنين، بمقر ولاية قابس، حول النظافة والعناية بالبيئة، إلى الاتفاق على مواصلة الحملة الجهوية للنظافة التي شرعت السلط الجهوية في تنفيذها منذ شهر وساعدت على رفع أكثر من 10 الاف طن من فواضل البناء مع العمل على مزيد توسيع قائمة المشاركين في هذه الحملة من المؤسسات العمومية والخاصة.

ودعا المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية، لطفي مرابط، لدى إشرافه على الجلسة الملتئمة بحضور الكاتب العام للولاية، غالب القلالي، ومسؤولين عن عدد من البلديات، الى فرض احترام التراتيب البيئية، ومجابهة السلوكيات المخلة بالنظافة، وقواعد الصحة العامة وذلك بالتنسيق مع مختلف هياكل الرقابة.

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وأجمع العديد من المسؤولين عن البلديات في تدخلاتهم على أن غياب الردع تسبب في تفاقم المظاهر المخالفة للقانون ومن بينها الانتصاب الفوضوي، وانتشار المصبات العشوائية للفضلات، وخاصة منها فواضل البناء، مؤكدين أن المصاريف الكبيرة التي تكبدتها بلدياتهم للقضاء على هذه المصبات لم تكن لها أيّ جدوى حيث شجع غياب الردع المواطنين على مواصلة تكديس الفواضل في كل مكان.
وتم التأكيد في هذه الجلسة على ضرورة تشريك مكونات المجتمع المدني والمواطنين في مجمل برامج النظافة التي يتم اعدادها، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف المحافظة على نظافة المحيط، والعناية بالبيئة، وضمان احترام الترتيب المعمول بها في هذا المجال.


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