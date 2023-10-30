كرة طائرة - الترجي الرياضي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مولدية بوسالم

يستهل الترجي الرياضي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مولدية بوسالم ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة القسم الوطني (أ) للأكابر للموسم الرياضي 2023-2024.



وستدور البطولة التي حدد موعد انطلاقها ليوم 11 نوفمبر القادم، بمشاركة 12 فريقا تم توزيعها على مجموعتين وذلك تطبيقا لقرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم السبت 28 أكتوبر الجاري.





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وتضم المجموعة الاولى اندية الترجي الرياضي ومستقبل المرسى والاولمبي القليبي ومولدية بوسالم ونادي حمام الأنف وبومهل البساتين.

اما المجموعة الثانية، فتتالف من كل من النجم الساحلي والنادي الصفاقسي وسعيدية سيدي بوسعيد واتحاد النقل الصفاقسي وفتح حمام الاغزاز وجمعية البريد بصفاقس.



وفي ما يلي روزنامة المرحلة الاولى //

المجموعة الاولى

الجولة الاولى /

الاولمبي القليبي / نادي حمام الانف

مولدية بوسالم / الترجي الرياضي

مستقبل المرسى / بومهل البساتين

الجولة الثانية /

الترجي الرياضي / بومهل البساتين

نادي حمام الأنف / مستقبل المرسى

مولدية بوسالم/ الاولمبي القليبي

الجولة الثالثة /

مستقبل المرسى / مولدية بوسالم

الاولمبي القليبي / الترجي الرياضي

بومهل البساتين / نادي حمام الأنف

الجولة الرابعة /

مولدية بوسالم / بومهل البساتين

الترجي الرياضي / نادي حمام الأنف

الاولمبي القليبي / مستقبل المرسى

الجولة الخامسة /

نادي حمام الانف / مولدية بوسالم

مستقبل المرسى / الترجي الرياضي

بومهل البساتين / الاولمبي القليبي



المجموعة الثانية

الجولة الاولى /

النادي الصفاقسي / سعيدية سيدي بوسعيد

اتحاد النقل الصفاقسي / جمعية البريد بصفاقس

النجم الساحلي / فتح حمام الاغزاز

الجولة الثانية /

سعيدية سيدي بوسعيد / جمعية البريد بصفاقس

اتحاد النقل الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز

النجم الساحلي / النادي الصفاقسي

الجولة الثالثة /

النادي الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز

سعيدية سيدي بوسعيد / اتحاد النقل الصفاقسي

جمعية البريد بصفاقس / النجم الساحلي

الجولة الرابعة /

النادي الصفاقسي / جمعية البريد بصفاقس

فتح حمام الاغزاز / سعيدية سيدي بوسعيد

النجم الساحلي / اتحاد النقل الصفاقسي

الجولة الخامسة /

اتحاد النقل الصفاقسي / النادي الصفاقسي

جمعية البريد بصفاقس / فتح حمام الاغزاز

سعيدية سيدي بوسعيد / النجم الساحلي