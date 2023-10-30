الدائرة الجنائية تنظر في القضية التى رفعها الافريقي ضد رجل الأعمال سليم الرياحي

باشرت صباح اليوم الإثنين 30 اكتوبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية التي رفعها النادي الافريقي ضدّ الرئيس الأسبق للفريق سليم الرياحي اتهمه فيها بالخيانة الموصوفة وتبييض الأموال.



وتبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل بسبب التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية 2023/2024, فقررت تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة.



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