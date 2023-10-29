البطولة العربية للسباحة (اليوم الثالث) : 3 ميداليات جديدة لتونس منها ذهبيتان

حصدت النخبة التونسية للسباحة 3 ميداليات جديدة منها ميداليتان ذهبيتان وبرونزية خلال منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية للسباحة في نسختها السادسة التي تحتضنها العاصمة الاماراتية أبوظبي الى غاية 30 اكتوبر الجاري بمشاركة حوالي 140 سباحا وسباحة من 16 بلدا عربيا.



وجاءت الذهبيتان بواسطة اماني حسونة في سباق 200م فراشة وهاني مصفار في سباق 1500م سباحة حرة فيما احرز رباعي المنتخب التونسي المختلط المتكون من ريمان الشواشي وحبيبة بلغيث وياسين صفار ومحمد علي الشواشي برونزية سباق 4 في 100 متر 4 سباحات.

وبذلك، ارتفعت حصيلة المنتخب التونسي للسباحة في اعقاب منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية السادسة للسباحة الى 18 ميدالية (5 ذهبية و7 فضية و6 برونزية).

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