البطولة العربية للسباحة (اليوم الثاني): النخبة التونسية تحرز ذهبيتين من مجموع 9 ميداليات

جنت النخبة التونسية للسباحة 9 ميداليات منها ميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و3 برونزيات خلال منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية للسباحة في نسختها السادسة التي تحتضنها العاصمة الاماراتية أبوظبي الى غاية 30 اكتوبر الجاري بمشاركة حوالي 140 سباحا وسباحة من 16 بلدا عربيا.



وجاء المعدن النفيس خلال فعاليات اليوم الثاني للبطولة في سباقي 4 في 200 متر في صنفي الذكور والاناث حيث تالق كل رامي الرحموني وعبد الرحمان بلحاج سالم وهاني مصفار ومحمد علي الشواشي في صنف الرجال ومرام السويسي واماني السويدي وريحان الشواشي والاء بن ميلاد في سباق السيدات.





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ومن جهة اخرى فقد توجت كل من حبيبة بلغيث في سباق 50 متر سباحة على الصدر واماني السويدي في سباق 200 سباحة حرة ومحمد علي الشواشي في ذات السباق بالميدالية الفضية فيما حاز رباعي المنتخب التونسي المتالف من ريحان الشواشي و حبيبة بلغيث و رؤى فرج واماني حسونة الميدالية الفضية في منافسات 4 في 100 متر 4 سباحات.



وتحصل رامي الرحموني على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر سباحة حرة و نالت رؤى فرج نفس الميدالية في سباق 50 متر فراشة وكذلك الشان بالنسبة لرباعي المنتخب التونسي المتكون من عبد الرحمان بلحاج سالم ورامي الرحموني وهاني مصفار ومحمد علي الشواشي الذي نال برونزية سباق 4 في 100 متر 4 سباحات.



وارتفعت حصيلة المنتخب التونسي للسباحة الى 15 ميدالية (3 ذهبية و6 فضية و6 برونزية) على هامش منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية السادسة للسباحة.