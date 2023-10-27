قفصة: المصادقة على 14 ملف لبعث مشاريع موارد رزق لفائدة أمّهات أطفال مُهدّدين بالإنقطاع المدرسي المُبكّر

صادقت اللجنة الجهوية المُكلّفة بمتابعة تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي بولاية قفصة، أمس الخميس، على 14 ملفّا لبعث موارد زرق لفائدة أمهات يتهدّد أطفالهن الإنقطاع المبكّر عن الدراسة بسبب الفقر.

وقالت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة، هدي عليمي، إن 14 امرأة من قفصة الجنوبية، ممّن يُهدّد الإنقطاع المدرسي المُبكّر أطفالهنّ، سينتفعن، بعد المصادقة على ملفاتهنّ، بمساعدات من أجل خلق موارد رزق وبعث أنشطة صغرى، ضمن برنامج وطني وضعته وزارة المرأة والأسرة لفائدة أمهات التلاميذ المُهدّدين بالإنقطاع المدرسي بسبب الفقر، بهدف مساعدتهنّ على مواجهة الأسباب والعوامل التي قد تؤدّي إلى إنقطاع أبنائهن عن المدرسة، وبالتالي التقليص من ظاهرة الإنقطاع المدرسي النّاجم عن الفقر.

وتعدّ نسبة الإنقطاع المُبكّر عن الدراسة مرتفعة في ولاية قفصة بمعدّل يساوي 6.4 بالمائة حسب إحصائيات المندوبية الجهوية للتربية التي تشير أيضا إلى أنّ هذه النسبة تفوق 7 بالمائة بمعتمديتي أم العرائس وبلخير.

وتهمّ الملفات المُصادق عليها، أمس الخميس، بالخصوص، خلق أنشطة في الصناعات التقليدية والخياطة وتربية الماشية.



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وبيّنت المندوبة الجهوية للمرأة أن الوزارة رصدت بعنوان سنة 2023 مبلغا بقيمة 200 ألف دينار، لتمويل أنشطة وموارد رزق لفائدة أمّهات أطفال مُهدّدين بالإنقطاع المدرسي بسبب الفقر.

وسبق لوزارة المرأة أن موّلت بعنوان سنة 2022 تدخلات مماثلة بمعتمدية بلخير بقيمة 200 ألف دينار، وإستفاد منها 24 من أمّهات الأطفال المُهدّدين بالإنقطاع المدرسي.