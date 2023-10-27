بطولة النخبة لكرة اليد - النجم الساحلي يفوز على نسر طبلبة 28-25 وينفرد مؤقتا بالمركز الثاني

انفرد النجم الساحلي مؤقتا بالمركز الثاني بفوزه على نسر طبلبة بنتيجة 28-25 في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة لبطولة النخبة لكرة اليد.

ويلعب اليوم ايضا في اطار الجولة ذاتها بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر بقاعة الزواوي بالعاصمة الترجي الرياضي مع ضيفه نادي ساقية الزيت.



الجمعة 27 أكتوبر 2023



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النجم الرياضي الساحلي - النسر الرياضي بطبلبة 28-25

س 16 / الترجي الرياضي التونسي - النادي الرياضي بساقية الزيت



السبت 28 أكتوبر 2023 (كل المقابلات على الساعة الرابعة الظهر)

النادي الرياضي الهلالي - النادي الافريقي

البعث الرياضي ببني خيار - الاتحاد الرياضي التميمي

نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين

الشبيبة الرياضية بالشيحية - مكارم المهدية



الترتيب المؤقت

ن ل

1-الترجي الرياضي 27 9

2- النجم الساحلي 25 10

3-النادي الافريقي 24 9

4-بعث بني خيار 21 9

5-نادي ساقية الزيت 18 9

6-الاتحاد التميمي 17 9

--مكارم المهدية 17 9

8-شبيبة الشيحية 15 9

--سبورتينغ المكنين 15 9

--نسر طبلبة 15 10

11-نادي كرة اليد بجمال 14 9

12-النادي الهلالي 12 9

