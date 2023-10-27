مسؤولون حكوميون يبحثون مع وفد من البنك الدولي وضع خطة للإحاطة بالفلاحين ودفع منظومة الحبوب

بحث مسؤولون عن ثلاث حقائب وزارية ووفد من البنك الدولي، أمس الخميس، وضع خطّة عمل للمحافظة على ديمومة الأمن الغذائي وتركيز الآليات الضروريّة لمقاومة مواسم الجفاف المتتالية والإحاطة بالفلاحين.





وكشفت وزارة المالية في بلاغ أصدرته، مساء أمس، ان الاجتماع شارك فيه، عن الجانب التونسي، كل وزيرة الماليّة والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصيّة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، والمستشارة لدى رئيس الحكومة سامية الشّرفي.



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وترأست وفد البنك الدّولي، المشارك في الاجتماع، مديرة التنمية المستدامة في شمال افريقيا والشرق الأوسط بالبنك، مسكارام براهان.





واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين تونس والبنك الدّولي في مجال مجابهة تداعيات التغيّرات المناخيّة على قطاعات الزراعات الكبرى وخاصة منظومة الحبوب وآفاق التعاون المشترك، وفق ما أوردته الوزارة.





وصادقت تونس، رسميا، في 9 اوت 2023، على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي، تتيح لها تعبئة 130 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 400 مليون دينار لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.





ومنح البنك الدولي القرض لتونس يوم 4 جويلية 2023 على ان تقوم بتسديده على 18 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة قدرها 1،71 بالمائة، وفق معطيات لوزارة الاقتصاد والتخطيط.



