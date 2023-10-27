Babnet

مسؤولون حكوميون يبحثون مع وفد من البنك الدولي وضع خطة للإحاطة بالفلاحين ودفع منظومة الحبوب

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 09:14 قراءة: 0 د, 58 ث
      
بحث مسؤولون عن ثلاث حقائب وزارية ووفد من البنك الدولي، أمس الخميس، وضع خطّة عمل للمحافظة على ديمومة الأمن الغذائي وتركيز الآليات الضروريّة لمقاومة مواسم الجفاف المتتالية والإحاطة بالفلاحين.


وكشفت وزارة المالية في بلاغ أصدرته، مساء أمس، ان الاجتماع شارك فيه، عن الجانب التونسي، كل وزيرة الماليّة والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصيّة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، والمستشارة لدى رئيس الحكومة سامية الشّرفي.
...



وترأست وفد البنك الدّولي، المشارك في الاجتماع، مديرة التنمية المستدامة في شمال افريقيا والشرق الأوسط بالبنك، مسكارام براهان.


واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين تونس والبنك الدّولي في مجال مجابهة تداعيات التغيّرات المناخيّة على قطاعات الزراعات الكبرى وخاصة منظومة الحبوب وآفاق التعاون المشترك، وفق ما أوردته الوزارة.


وصادقت تونس، رسميا، في 9 اوت 2023، على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي، تتيح لها تعبئة 130 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 400 مليون دينار لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.


ومنح البنك الدولي القرض لتونس يوم 4 جويلية 2023 على ان تقوم بتسديده على 18 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة قدرها 1،71 بالمائة، وفق معطيات لوزارة الاقتصاد والتخطيط.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275820


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 27 أكتوبر 2023 | 12 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-21
30°-20
33°-23
28°-21
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*