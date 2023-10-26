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سعيد يدعو الفقيه إلى 'الانتباه من طوابير خفية هدفها تفجير الأوطان'

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 22:55 قراءة: 0 د, 57 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، كمال الفقي، وزير الداخلية.


وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد، فضلا عن جملة من المحاور أهمها مقاومة الجريمة المنظمة خاصة تلك المتعلقة بترويج المخدرات. ودعا رئيس الجمهورية وزير الداخلية إلى مزيد تسيير دوريات في كل المناطق لتأمين المواطنين.
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كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بضرورة تحمل السلطات الجهوية والمحلية لمسؤولياتها كاملة لإيجاد حلول لمطالب المواطنين، مع التأكيد على أن يكون كل مسؤول قدوة في الانضباط والتقشف.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تونس تواجه عديد التحديات في الداخل وفي الخارج والشعب التونسي واع بضرورة رفعها وتخطيها بالتعويل على نفسه وعلى قدراته الذاتية في المقام الأول.

كما دعا رئيس الجمهورية وزير الداخلية إلى مزيد اليقظة والانتباه في هذا الظرف بالذات الذي يعبر فيه الشعب التونسي عن وقوفه غير المشروط مع الشعب الفلسطيني ودعمه غير المحدود له لاستعادة حقه السليب في فلسطين كل فلسطين، خاصة وأن هناك من يسعى للاندساس حتى يشوه الموقف الثابت الشعب التونسي، إلى جانب الطوابير الخفية للحركة الصهيونية العالمية التي دأبت على العمالة والخيانة ولا هدف لها سوى تدمير المجتمعات وتفجير الدول والأوطان.


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 275814

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Vendredi 27 Octobre 2023 à 12h 09m |           
ربي يفرج على تونس و الله ما طابور خفي كان إنت و جماعتك
ربي يعجل برحيلك دون رجعة


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