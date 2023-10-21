"القطار الوردي" لتقصي سرطان الثدي يحل بقعفور من ولاية سليانة

حلّ ظهراليوم السبت بولاية سليانة القطار الوردي لتقصي سرطان الثدي وأمراض ضغط الدم والسكر بمحطة القطار بمعتمدية قعفور.

وقالت المكلفة بمهمة لدى ديوان وزير الصحة لمياء شنيق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن القافلة الصحية (القطار الوردي) باتت عادة خلال كل شهر أكتوبر وهي تنتظم للسنة الثالثة على التوالي تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والجمعية التونسية للصحة الإنجابية وأطباء اختصاص وإطارات صحية.

وأضافت إن التقصي هو الحل الانجع للوقاية من الأمراض خاصة وأن سرطان الثدي هو الأول في عدد الوفيات عند المرأة مشيرة إلى أن مفهوم القطار تطور ليشمل قطار أمراض العيون وقطار المفاصل والأنف والحنجرة.

من جهتها أفادت كاهية مدير في إدارة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، فاطمة التميمي بأنه تم تسخير عدد من أطباء الاختصاص في الأشعة و النساء والتوليد وجراحة الأورام للقافلة الصحية (القطار الوردي) الذي انطلق من الدهماني (ولاية الكاف) مرورا بقعفور (ولاية سليانة) ثم الفحص (ولاية زغوان).



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من جانبها دعت القابلة نورشان الشقني الى الإقبال على حملات تقصي سرطان الثدي سواء من قبل النساء العازبات أو المتزوجات.

يشار إلى أن قافلة صحية حول مرض القصور الكلوي المزمن انتظمت صباح اليوم السبت بالمستشفى الجهوي بسليانة.