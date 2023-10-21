Babnet

"القطار الوردي" لتقصي سرطان الثدي يحل بقعفور من ولاية سليانة

حلت قافلة القطار الوردي للتحسيس والتقصي المبكر لسرطان الثدي بأولى محطاتها بمنطقة الدهماني
Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 15:42 قراءة: 0 د, 57 ث
      
حلّ ظهراليوم السبت بولاية سليانة القطار الوردي لتقصي سرطان الثدي وأمراض ضغط الدم والسكر بمحطة القطار بمعتمدية قعفور.
وقالت المكلفة بمهمة لدى ديوان وزير الصحة لمياء شنيق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن القافلة الصحية (القطار الوردي) باتت عادة خلال كل شهر أكتوبر وهي تنتظم للسنة الثالثة على التوالي تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والجمعية التونسية للصحة الإنجابية وأطباء اختصاص وإطارات صحية.
وأضافت إن التقصي هو الحل الانجع للوقاية من الأمراض خاصة وأن سرطان الثدي هو الأول في عدد الوفيات عند المرأة مشيرة إلى أن مفهوم القطار تطور ليشمل قطار أمراض العيون وقطار المفاصل والأنف والحنجرة.
من جهتها أفادت كاهية مدير في إدارة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، فاطمة التميمي بأنه تم تسخير عدد من أطباء الاختصاص في الأشعة و النساء والتوليد وجراحة الأورام للقافلة الصحية (القطار الوردي) الذي انطلق من الدهماني (ولاية الكاف) مرورا بقعفور (ولاية سليانة) ثم الفحص (ولاية زغوان).
...

من جانبها دعت القابلة نورشان الشقني الى الإقبال على حملات تقصي سرطان الثدي سواء من قبل النساء العازبات أو المتزوجات.
يشار إلى أن قافلة صحية حول مرض القصور الكلوي المزمن انتظمت صباح اليوم السبت بالمستشفى الجهوي بسليانة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275503


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 21 أكتوبر 2023 | 6 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:37
15:11
12:11
06:32
05:05
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
28°-19
34°-20
33°-23
26°-21
  • Avoirs en devises
    26708,5

  • (20 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35688 DT        1$ =3,18254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct)   1230,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*