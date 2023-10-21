الاداءات الموظفة على الأجور والمرتبات ستتيح تعبئة 6ر8 مليار دينار على شكل مداخيل مباشرة لميزانية الدولة لسنة 2024

تشكل الاداءات الموظفة على الأجور والمرتبات زهاء 6ر8 مليار دينار من الاداءات المباشرة التي تتوقع الحكومة تعبئتها العام المقبل مدعومة بصرف القسط الثاني من زيادة أجور القطاع العام ، من اجمالي ايرادات ضريبية تقارب 44 مليار دينار.



وتوزع الحكومة الايرادات الجبايئة ، وفق ميزانية الدولة لسنة 2024، الى مداخيل مباشرة ستوفر 1ر18 مليار دينار تشمل الضريبة على الدخل وتضم الاجور والمرتبات وموارد اخرى والضريبة على الشركات وتضم الشركات البترولية وغير البترولية ستدر ايرادات تقارب7ر5 مليار دينار.





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وتتضمن الاداءات عبر المباشرة البالغة مداخليها المرتقبة للعام المقبل 8ر25 مليار دينار ، المعاليم الديوانية التي ستوفر 9ر1 مليار دينار و الاداء على القيمة المضافة التي ستتيح تعبئة 7ر11 مليار دينار والمعلوم على الاستهلاك الذي سيوفر بدوره ، 3ر4 مليار دينار.



وتستحوذ مداخيل الأجور والمرتبات، على 48 بالمائة من اجمالي مكونات هيكلة الاداءات المباشرة في تونس العام المقبل وتتجازها فقط مداخيل الاداء على القيمة المضافة ضمن خانة الاداءات غير المباشرة.



وتطمح الحكومة الى زيادة الاداءات المباشرة ، بنحو 3ر12 بالمائة بالمقارنة مع العام الجاري عبر جباية 9ر1 مليار دينار اضافية لتصل اجمالي المداخيل الى نحو 1ر18 مليار دينار.



وتعتبر ان تعزز مردود المداخيل المباشرة يعود الى ارتفاع مردود الضريبة على الدخل بنحو 1ر1 مليار دينار مما يشكل زيادة بنسبة 3ر10 بالمائة عن 2023 وذلك بالعلاقة مع صرف القسط الثاني من برنامج زيادة اجور القطاع العام.



وسيرتفع مردود الضريبة على الشركات غير البترولية، بنحو 3ر15 بالمائة بفضل تعبئة، 538 مليون دينار مقارنة مع نتائج 2023 في حين سترفع مردود الضريبة على الشركات البترولية لتحقق 295 مليون دينار.



وستشهد الاداءات غير المباشرة، في المقابل، ارتفاعا بنحو 5ر2 مليار دينار العام المقبل مدفوعة اساسا وعلى الرغم من التطور الطفيف في المعاليم الديوانية بنحو 30 مليون دينار، بالزيادة المسجلة والبالغة 5ر8 بالمائة في الاداء على القيمة المضافة.



وتتطلع الحكومة الى ارتفاع مردود المعلوم على الاستهلاك بنسبة 9ر8 بالمائة محققا زيادة بنحو 385 مليون دينار الى جانب تعزز الاداءات الراجعة الى الترفيع في اتاوة الدعم ومعلوم المنتوجات الطاقية واحداث معلوم على مشتقات الحليب.



وتخطط الحكومة في اطار المداخيل غير الجبائية الى تعبئة 673 مليون دينار من تسويق مناب الدولة من النفط الخام على اساس ارتفاع الانتاج بنسبة 3 بالمائة واستخلاص 3ر1 مليار دينار من الاتاوة على انبوب الغاز الجزائري العابر وتعبئة 2ر1 مليار من عائدات المساهمات.



وتاتي هذه البيانات في ظل ترقب البلاد الحصول على هبات تقارب 350 مليون دينار العام المقبل فضلا عن السعي الى توفير 520 مليون دينار من مداخيل المصادرة.