صفاقس : المركب الثقافي محمد الجموسي يحتضن تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

إحتضن المركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس، مساء اليوم الجمعة، تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك بتنظيم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس بالتعاون مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة بصفاقس والمكتبة الجهوية بصفاقس والمركب الثقافي محمد الجموسي والمندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس1 و صفاقس2.



وقد تضمن برنامج هذه التظاهرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، فقرات متنوعة راوحت بين العروض الموسيقية أمنتها فرقة المعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة بصفاقس بقيادة المايسترو محمد أنور اللجمي، وبمشاركة الفنانة ابتسام الرباعي بآداء أغنيتها الحدث " حرة حرة فلسطين"، الى جانب تنظيم ورشات للفنون التشكيلية ورسم العلم الفلسطيني على القماش بتقنية البصمة، وإلقاء قصائد للشاعر الفلسطيني، محمود درويش، مع مرافقة بالعزف على آلة العود.

وأثث رئيس جامعة صفاقس، الدكتور المؤرخ، عبد الواحد المكني، لقاء حواريا حول القضية الفلسطينية وتاريخ مستشفى المعمداني بغزة الذي تم قصفه مؤخرا من قبل العدوان الصهيوني، فضلا عن إقامة معرض بفضاء المركب الثقافي محمد الجموسي بعنوان " من التهجير إلى التحرير " ومعرض رصيد المكتبة الجهوية من كتب حول القضية الفلسطينية.



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وأفادت مندوبة الشؤون الثقافية بصفاقس، صديقة خماخم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "أريد من خلال تنظيم هذه التظاهرة دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني، وتبليغ رسالة له مفادها أنه بالثقافة يمكن أن نقاوم ".



من جانبه، إعتبر رئيس جامعة صفاقس، الدكتور عبد الواحد المكني، أن "هذه التظاهرة تعد شكلا من أشكال التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي نلح على وحدته في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها، وفي هذه الأزمة الأخلاقية العالمية الكبرى التي تشهدها القضية الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني الغاشم "



وأشار إلى أن جامعة صفاقس، قد وافقت أمس الخميس، عن التنازل وتخصيص منحتين من ضمن منح تلقتها من جامعة "الماريا" الأسبانية لفائدة إطار التدريس والإطار الإداري والطلبة، لطالبين فلسطينيين يتابعان دراستهما الجامعية بصفاقس، لمواصلة دراستهما في إسبانيا، وذلك في إطار التضامن الأكاديمي مع الشعب الفلسطيني ".