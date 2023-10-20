افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للسياحة الطبية بمشاركة أطباء وخبراء من أكثر من 20 دولة

افتُتحت اليوم الجمعة أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للسّياحة الطبية الذي تحتضنه تونس على امتداد يومين بمشاركة أطباء وخبراء من أكثر من 20 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية.

وحضر في هذا المؤتمر، الذي يهدف للترويج لتونس كأحد أبرز الوجهات في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، كل من وزير الصحة علي المرابط بمعية وزير السياحة محمد المعز بلحسين.

وأكد وزير الصحة علي المرابط خلال كلمة ألقاها على أهمية هذا المؤتمر في مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين وتطوير علاقات الشراكة لدعم موقع تونس كوجهة رئيسية على المستوى الإقليمي والدولي للسياحة الطبيّة والاستشفائية بالمياه.

ودعا إلى مزيد عقد شراكات بين المؤسسات التونسية والأفريقية الناشطة في المجال الصحي، مبينا من جانب آخر أن مشاريع رقمنة القطاع الصحي واعتماد التكنولوجيا الحديثة في الطب والصناعات الصيدلانيّة من شأنها تعزيز رصيد تونس في مجال السياحة الطبية.



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كما أبرز وزير الصحة مكانة تونس في مجال السياحة الطبية في إفريقيا والعالم، مؤكدا أن هذا المؤتمر يمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والتجارب من أجل تطوير الشراكات بين مختلف المتدخلين لتنمية تصدير الخدمات الصحّية لا سيما في مجالات العلاج والرفاه والصناعة الصيدلانيّة.

من جهته، شدد وزير السياحة محمد المعز بلحسين في كلمته على أهمية التسويق لتونس كوجهة سياحية طبية متميزة في أفريقيا.

وأوصى بمزيد الترويج للوجهة التونسية كأحد أبرز المحطات السياحية العلاجية في العالم بفضل ما تتمتع به المؤسسات الصحية التونسية من كفاءات وخدمات ذات جودة وثروات طبيعية.

خميس