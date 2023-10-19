الدوري الافريقي لكرة القدم - مباراة مازيمبي والترجي يوم الاحد القادم على الساعة الرابعة بعد الظهر

اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس ان المباراة التي ستجمعه بنادي مازيمبي الكونغولي يوم الاحد المقبل على ملعب بنجامين موكابا بدار السلام بتنزانيا لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم ستنطلق على الساعة الرابعة بعد الظهر.



واضاف ان اللجنة المنظمة لمسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم حددت ايضا ضربة بداية مقابلة الاياب المبرمجة يوم الاربعاء القادم بملعب حمادي العقربي برادس على الساعة الرابعة بعد الظهر.

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