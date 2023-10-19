الدوري الافريقي لكرة القدم - بعثة نادي مازيمبي تحل بدار السلام استعدادا للمواجهة امام الترجي الرياضي

حل وفد نادي مازيمبي الكونغولي امس الاربعاء بالعاصمة التنزانية دار السلام حيث سيخوض يوم الاحد القادم مباراة ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الافريقي لكرة القدم امام الترجي الرياضي التونسي.



وتضم بعثة نادي مازيمبي حسب ما اورده الموقع الرسمي للفريق على شبكة الانترنت 23 لاعبا وهم باجيو سيادي / اليو فاتي / سليمان شايبو / بواز نغالامولومي / كيفين مونديكو / مور تالا / غلدوي ليكونزا / جوال بيا / فيليب كينزومبي / سوزي زيمانغا / شيخ فوفانا / مادو زون / مارسيل نغيمبي / ايرنيست لوزولو / اوغستين اولادابو / جون باكاتا / جوسوي مونغوينغي / اليكس نغونغا / ماغلوار نتامبوي / اوثنيال ماواوو / ابراهيما كايتا / اوسيني باداماسي / بوبكر هاينيكوي.

يذكر ان وفد الترجي الرياضي سيتحول الى دار السلام غدا الجمعة على متن طائرة خاصة على ان يجري الفريق حصة تدريبية واحدة مقررة يوم السبت على معشب بنجمان مكابا الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المقابلة.



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وتجدر الاشارة الى انه تم نقل المباراة من مدينة لوبومباشي الكونغولية الى عاصمة تنزانيا على خلفية حجز السلطات الكونغولية معدات للنقل التلفزي.

هذا وستدور مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس.