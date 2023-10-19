إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الهلال السعودي أمس الاربعاء تعرض لاعبه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الأوروغواياني ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وذكر الهلال في بيان امس، أن الفحوصات الطبية أوضحت تعرض لاعب الفريق نيمار إلى قطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وأضاف "أن اللاعب سيخضع لإجراء عملية جراحية في وقت لاحق، ومن ثم برنامج علاجي تتحدد مدته بعد العملية".



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وأصيب نيمار في ركبته اليسرى بعد التحام مع نيكولاس دي لا كروس لاعب وسط الأوروغواي، في المباراة التي جمعت المنتخبين في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، والتي انتهت لصالح الأوروغواي (2 - 0)، الأمر الذي اضطره للخروج من المباراة مستبدلا، وظهر وهو يبكي من شدة الإصابة.

يشار إلى أن نيمار انضم إلى الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، حيث شارك مع الفريق في خمس مباريات فقط سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع مثله.