وزير الداخلية يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

مثل استعراض مجالات التعاون والشراكة وسبل تدعيمها خدمة للأمن العربي المشترك، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الاربعاء وزير الداخلية كمال الفقـي بالأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، بمقر الوزارة بالعاصمة.



كما تباحث الطرفان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، فكرة بناء مقر جديد للأمانة العامة، لاستيعاب مختلف الفعاليات التي تُنظمها كمؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب ودورات وزراء الداخلية العرب.





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وكان اللقاء مناسبة تطرقا خلالها إلى الأوضاع المأساوية في غزة، ولا سيما بعد القصف الوحشي لمستشفى المعمداني أمس الثلاثاء، وما خلفه من ضحايا أبرياء، وما يتعرض له الفلسطينيون من أبشع أنواع الإبادة والتهجير.



وأكد الوزير في هذا السياق، وقوف تونس دولة وشعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل استرداد حقه السّليب في كل أرض فلسطين.