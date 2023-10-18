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الكنفدرالية التونسية للشغل تدعو الشعوب العربية والاسلامية وأحرار العالم الى الانتفاض ضد الهجمة الصهيونية البربرية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 13:12 قراءة: 0 د, 52 ث
      
دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم الاربعاء الشعوب العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية وكل الأحرار في العالم الى الإنتفاض ضد الهجمة البربرية والجرائم النكراء والمظلمة التاريخية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 75 سنة وآخرها القصف الوحشي لمستشفى المعمداني في غزة ليلة الثلاثاء بالمظاهرات ومختلف الاحتجاجات لوقف هذا العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني.

وعبّرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيان لها عن استنكارها للاعتداءات الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني على السكان المدنيين الأبرياء
بغزة معتبرة أن هذا الفعل الإجرامي يعد من جرائم الحرب طبقا للقانون الدولي وهو ما يستوجب محاكمة قادة الكيان الصهيوني.
...


واعتبرت الكنفدرالية في هذا الصدد، حكام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، شركاء في هذا العدوان والجريمة السافرة، محمّلة إياهم مسؤولية المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وندّدت بالمواقف المتخاذلة لجامعة الدول العربية وما يسمى "باطلا" بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

ودعت الكنفدرالية الدول العربية لوقف ما يسمى التطبيع مع الكيان الصهيوني وطرد السفير الصهيوني مطالبة الحكومات العربية باستعمال سلاح النفط والغاز وتجميد العلاقات مع الدول الغربية المتواطئة مع الكيان الصهيوني لوضع حد للعدوان الغاشم وانتصارا للحق والعدل واحترام الشرعية الدولية.



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