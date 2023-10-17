وزير الخارجية يشارك في اجتماع استثنائي في مدينة جدة لوزراء خارجية التعاون الاسلامي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار الاربعاء 18 اكتوبر 2023، في أشغال الاجتماع الاستثنائي العاجل للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية، على مستوى وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي، والذي سيلتئم بمدينة جدة السعودية ،حسب ما ذكرته الوزارة مساء، الثلاثاء، في بلاغ صحفي.

ويبحث الاجتماع العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق البلاغ تتنزل مشاركة تونس في هذه اللجنة مفتوحة العضوية من "منطلق موقفها الثابت في مساندة القضية الفلسطينية، وفي سياق مساعي التنسيق، التّي تجريها مع الدول الشقيقة والصديقة للعمل على كف هذا العدوان غير المسبوق على الاشقاء الفلسطينيين".





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