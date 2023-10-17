Babnet

وزير الخارجية يشارك في اجتماع استثنائي في مدينة جدة لوزراء خارجية التعاون الاسلامي

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 22:44 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار الاربعاء 18 اكتوبر 2023، في أشغال الاجتماع الاستثنائي العاجل للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية، على مستوى وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي، والذي سيلتئم بمدينة جدة السعودية ،حسب ما ذكرته الوزارة مساء، الثلاثاء، في بلاغ صحفي.
ويبحث الاجتماع العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفق البلاغ تتنزل مشاركة تونس في هذه اللجنة مفتوحة العضوية من "منطلق موقفها الثابت في مساندة القضية الفلسطينية، وفي سياق مساعي التنسيق، التّي تجريها مع الدول الشقيقة والصديقة للعمل على كف هذا العدوان غير المسبوق على الاشقاء الفلسطينيين".

...




تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275269


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 | 2 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:43
15:15
12:12
06:28
05:02
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet33°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
36°-20
35°-22
36°-23
26°-19
  • Avoirs en devises
    26670,8

  • (17 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35110 DT        1$ =3,18475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 oct)   587,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*