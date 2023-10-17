وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى الإقبال على التلاقيح المضادة للنزلة الموسمية تفاديا للتعكرات والمضاعفات الخطيرة

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى الإقبال على التلاقيح المضادة للنزلة الموسمية تفاديا للتعكرات والمضاعفات الخطيرة، مؤكدة توفرها حاليا بالكميات الضرورية في مراكز الصحة الأساسية والصيدليات الخاصة.

وشدّدت في بيان لها اليوم على أن التلقيح ضروري بالنسبة إلى الفئات ذات عوامل الاختطار خاصة الذين يعانون من أمراض السكري والكلى والرئة والقلب والسمنة والربو والنساء الحوامل والمسنين والأطفال المصابين بالأمراض المزمنة.

وحذّرت من أن مضاعفات النزلة الموسمية قد تتسبب أحيانا في حدوث حالات مرضية وخيمة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة خاصة لدى الفئات ذات عوامل الاختطار أو الأكثر هشاشة ولا يمكن تفاديها إلا بالوقاية وخاصة التلقيح، وفق بيانها.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنه بالإمكان تلقي اللقاح المضاد للنزلة الموسمية واللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 في الوقت نفسه دون إشكال، مشيرة إلى أن لقاح النزلة الموسمية "يتميز هذا الموسم بفاعلية تفوق 80 بالمائة".

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