سليانة: احياء الذكرى العاشرة لإستشهاد الرائد بالحرس الوطني محمود الفرشيشي

أحيت معتمدية العروسة من ولاية سليانة، اليوم الثلاثاء، الذكرى العاشرة لإستشهاد الرائد بالحرس الوطني محمود الفرشيشي، الذي استشهد رفقة الوكيل كريم الحامدي يوم 17 أكتوبر سنة 2013، بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة.



وانتظم بالمناسبة، موكب رسمي لتحية العلم بحديقة العروسة، بمشاركة مختلف الأسلاك الأمنية والسلط الجهوية والمحلية وعائلة الشهيد، وتحولوا الى مكان النصب التذكاري بمفترق مدخل مدينة العروسة والمقبرة، أين تمت تلاوة الفاتحة على روح الشهيد ووضع إكليل من الزهور على ضريحه.





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وأكد الحاضرون من سلط جهوية ووحدات أمنية، أنّ الذكرى السنوية لإستشهاد الرائد محمود الفرشيشي، هي مناسبة للاعتراف بالجميل لشهداء الوطن، الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن.



من جهتها، قالت زوجة الشهيد راضية الدريسي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للانباء، إن زوجها فخر لتونس عامة ولولاية سليانة خاصة، ودعت السلط المعنية بتخليد اسمه بالمدرسة الإعدادية بالعروسة