Babnet

سليانة: احياء الذكرى العاشرة لإستشهاد الرائد بالحرس الوطني محمود الفرشيشي

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 14:50 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أحيت معتمدية العروسة من ولاية سليانة، اليوم الثلاثاء، الذكرى العاشرة لإستشهاد الرائد بالحرس الوطني محمود الفرشيشي، الذي استشهد رفقة الوكيل كريم الحامدي يوم 17 أكتوبر سنة 2013، بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة.

وانتظم بالمناسبة، موكب رسمي لتحية العلم بحديقة العروسة، بمشاركة مختلف الأسلاك الأمنية والسلط الجهوية والمحلية وعائلة الشهيد، وتحولوا الى مكان النصب التذكاري بمفترق مدخل مدينة العروسة والمقبرة، أين تمت تلاوة الفاتحة على روح الشهيد ووضع إكليل من الزهور على ضريحه.

...

وأكد الحاضرون من سلط جهوية ووحدات أمنية، أنّ الذكرى السنوية لإستشهاد الرائد محمود الفرشيشي، هي مناسبة للاعتراف بالجميل لشهداء الوطن، الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن.

من جهتها، قالت زوجة الشهيد راضية الدريسي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للانباء، إن زوجها فخر لتونس عامة ولولاية سليانة خاصة، ودعت السلط المعنية بتخليد اسمه بالمدرسة الإعدادية بالعروسة


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275236


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 | 2 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:43
15:15
12:12
06:28
05:02
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet32°
30° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
36°-24
32°-22
37°-23
26°-20
  • Avoirs en devises
    26670,8

  • (16 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35110 DT        1$ =3,18475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 oct)   650,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*