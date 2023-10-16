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مؤسسة فداء تدعو أبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية وأبناء شهداء وجرحى الثورة إلى إرسال ملفاتهم للانتفاع بالمنح المدرسية والجامعية

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 17:10 قراءة: 0 د, 55 ث
      
دعت مؤسسة فداء في بلاغ لها اليوم الاثنين أبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وأبناء شهداء وجرحى الثورة إلى إرسال ملفاتهم بداية من 18 أكتوبر الجاري للانتفاع بالمنح المدرسية والجامعية.

وستخصص مؤسسة فداء منحا سنوية تتراوح بين 880 دينار و3300 دينار حسب المستوى الدراسي للمنتفعين توزع لمدة 10 أشهر، فضلا عن منح إضافية بعنوان العودة المدرسية والجامعية.

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وللحصول على المنح الشهرية المدرسية والجامعية يتعين على المعنيين بالأمر إرسال ملفاتهم إلى مؤسسة فداء تتضمن الوثائق المطلوبة والتي يمكن سحبها من الصقحة الرسمية للمؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، بحسب بيان مؤسسة فداء.

ويمكن إيداع الملفات مباشرة بمقر مؤسسة فداء كل يوم اثنين أو أربعاء من كل أسبوع انطلاقا من يوم الأربعاء المقبل 18 أكتوبر الجاري.

كما يمكن إرسال الملفات عن طريق البريد على العنوان التالي: 62 نهج صالح بن يوسف المنار 2 تونس 2092 في ظرف مغلق يحمل اسم الشهيد أو الجريح وعدده الرتبي بالرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2021 بالنسبة لشهداء وجرحى الثورة.

وتندرج هذه المنح المالية في اطار تنفيذ أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.


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