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زغوان :تنظيم يوم تكويني لفائدة ممرضي الشغل ومسؤولي السلامة المهنية بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط حول الإنعاش القلبي في الوسط المهني

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 19:08 قراءة: 0 د, 50 ث
      
احتضنت شركة الاسمنت بجبل الوسط من ولاية زغوان ظهر اليوم الاثنين ، فعاليات اليوم التكويني الذي نظمته الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ممثلة في تفقدية طب الشغل ، ومعهد الصحة والسلامة المهنية ومجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط لفائدة ممرضي الشغل ومسؤولي السلامة المهنية بالمؤسسات حول الإنعاش القلبي في الوسط المهني

وأفاد محسن المرناوي رئيس قسم طب الشغل بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية أن اليوم التكويني يندرج ضمن اتفاقية مشتركة بين الأطراف المنظمة لتعريف مسؤولي السلامة وممرضي الشغل والوسط المهني عموما ، بأهمية الإنعاش القلبي ومواكبة المستجدات وآخر التطورات التقنية والمهنية والرفع من قدرتهم في مواجهة الحالات الطارئة ومزيد التحكم في المخاطر المهنية والحوادث الصناعية الكبرى . وتضمنت فعاليات هذا الملتقى تنظيم ورشات تكوينية قام بها فريق من الإسعاف الطبي بالمستشفى الجهوي بزغوان لفائدة ممرضي الشغل ومسؤولي السلامة حول كيفية التدخل الناجع والسريع لإنقاذ العاملين بالمؤسسات الصناعية من الموت المفاجئ
وللإشارة فإن المنطقة الصناعية بجبل الوسط هي واحدة من بين 11 منطقة صناعية في ولاية زغوان وتضم 156 مؤسسة تشغل ما يفوق 13 ألف عامل من أبناء الجهة وخارجها


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