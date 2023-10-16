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الدوري الافريقي - مازيمبي يستضيف الترجي ذهابا في تنزانيا يوم 22 اكتوبر

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 07:34 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي عن تلقيه مراسلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مفادها أن مباراة ذهاب الدور الربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم أمام نادي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية ستقام يوم 22 أكتوبر في دار السلام بتنزانيا بعدما كانت مقررة يوم 21 من الشهر ذاته في لوبومباشي.

ولم يذكر الترجي الرياضي اسباب نقل المباراة من لوبومباشي الى دار السلام غير ان تقارير اعلامية اشارت الى ان القرار ياتي على خلفية حجز السلطات الكونغولية معدات للنقل التلفزي.

...

وفي المقابل، قال فريق باب سويقة انه تم الابقاء على موعد مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر بملعب حمادي العقربي برادس.



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