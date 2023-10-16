طوفان الأقصى... قصف متواصل على القطاع وبايدن يعتبر احتلال غزة "خطأ كبيرا"

مع بداية اليوم العاشر من عملية طوفان الأقصى، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على قطاع غزة مستهدفا المدنيين على نطاق واسع، ليرتفع عدد الشهداء إلى نحو 2700 والجرحى إلى ما يقرب من 9 آلاف، في حين ردّت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي، وأكدت استعدادها لمواجهة أي اجتياح بري.



في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز مصدرين مصريين أمنيين، أنه تم التوصل لاتفاق مصري إسرائيلي أميركي على وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي غزة





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وبينما تواصل إسرائيل الاستعداد لعملية برية محتملة، ارتفع عدد النازحين داخل القطاع إلى مليون نازح، وسط اتهامات أممية للاحتلال بممارسة التطهير العرقي ضد سكان غزة.



الجيش الإسرائيلي: تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة قرب الحدود مع لبنان



أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني: "تعلن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن إطلاق خطة لإجلاء سكان الشمال، الذين يعيشون على مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية".



وأضاف: "قد تمت الموافقة على الخطة من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت. وأبلغت قيادة الشمال رؤساء المجالس بالقرار قبل قليل. وستتم إدارة البرنامج من قبل السلطات المحلية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع".



وأوضح أن المستوطنات المشمولة بخطة الإجلاء يبلغ عددها 28، وهي: رجير، ديشون، كفار يوفال، مرغليوت، ميتولا، أفيفيم، دوب، معيان باروخ، برعام، منارة، يفتاح، ملكيا، مشغاف عام، ياراون، دفنا، عرب العرامشة، شلومي. ناتوا، يعارا، شتولا، ماتات، زرعيت، شوميرا، بتسات، أدميت، روش هنكارا، كفار جلعادي وحنيتا.