بطولة سيول للتنس : الأمريكية جيسيكا بيغولا تحرز اللقب

أحرزت الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنّفة الرابعة عالميًا، اليوم الأحد لقب دورة كوريا الجنوبية المفتوحة لكرة المضرب في سيول بعد فوزها على الصينية يوان يو بنتيجة 6-2 و6-3.

ولم تجد بيغولا (29 عاما)، صعوبة في تخطي عقبة منافستها لتحرز لقبها الرابع في مسيرتها والثاني هذا الموسم بعد مونتريال الكندية في اوت الماضي.

ولم يسبق لبيغولا تخطي الدور ربع النهائي في أي من البطولات الأربع الكبرى، علما أنها ارتقت الى المركز الثالث في التصنيف العالمي العام الماضي، وهو الاعلى لها في مسيرتها.

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