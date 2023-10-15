المنتخب التونسي يجري أول حصة تدريبية بملعب مدينة كوبي قبل ملاقاة منتخب اليابان

أجرى المنتخب التونسي مساء اليوم حصته التدريبية الأولى" بكوبي "والتي دامت حوالي 60 دقيقة وبمشاركة جميع اللاعبين ركز خلالها الإطار الفني على الجانبين البدني والتكتيكي.

وسيلاقي المنتخب التونسي يوم الثلاثاء منتخب اليابان في ثاني مبارياته الودية ضمن الجولة الاسيوية. وكان انهزم في مباراته الاولى يوم الجمعة في سيول امام كوريا الجنوبية 0-4



وفي برنامج التحضيرات لملاقاة اليابان يجري المنتخب التونسي يوم غد الإثنين حصة تدريبية أخيرة على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي بملعب نوفيير بمدينة كوبي الذي سيحتضن المباراة . وستليها مباشرة ندوة صحفية يعقدها مدرب المنتخب الوطني جلال القادري



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ويذكر ان مدينة كوبي احتضنت المباراة الاولى لمنتخب تونس في مونديال 2002 في 5 جوان من نفس العام ، مع منتخب روسيا وانتهت بـخسارة المنتخب الوطني أمام منتخب روسيا بنتيجة 0-2.

ر/ زهو

