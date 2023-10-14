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الترجي الرياضي: ساسي و الدربالي يعودان الى التمارين الاثنين القادم

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 19:19 قراءة: 0 د, 53 ث
      
يستانف كل من وائل الدربالي والبرازيلي يان ساسي التدريبات العادية مع فريقهما الترجي الرياضي يوم الاثنين القادم تحضيرا للقاء ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الرابطة الافريقية لكرة القدم (سوبر ليغ) وذلك ضد تي بي مازمبي الكونغولي يوم السبت القادم بلوبومباشي انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.

واوضح وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي في تصريح ل"وات" ان "الثنائي الدربالي وساسي تعرضا الى اصابة خفيفة و من المنتظر عودتهما الى التمارين بداية الاسبوع ليكونا في الموعد مع وفد الفريق الذي سيتحول الى لوبومباتشي يوم الخميس القادم على متن طائرة خاصة"
وفي المقابل سيغيب متوسط الميدان يوسف عومارو عن مباراة السبت القادم رغم عودته التدريجية الى التمارين اثر تعافيه من الاصابة التي كان تعرض لها وفق ذات المصدر.
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وستكون رحلة شيخ الاندية التونسية الى الكونغو الديمقراطية يوم 19 اكتوبر الجاري على متن طائرة خاصة على ان تكون العودة الى ارض الوطن مباشرة اثر نهاية المباراة وذلك لمعاودة التحضير للقاء الاياب ضد مازمبي يوم 25 اكتوبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الرابعة زوالا.
وكان الترجي الرياضي قد فاز عشية اليوم السبت على مستقبل سليمان بنتيجة 3-صفر.


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