Babnet

استعدادا لمباراته مع اليابان الودية: المنتخب التونسي يصل مدينة كوبي اليابانية

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 17:08 قراءة: 0 د, 29 ث
      
وصلت اليوم بعثة المنتخب الوطني التونسي اليوم السبت الى مدينة كوبي باليابان على الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي و ذلك بمناسبة المباراة الودية التي سيجريها منتخب نسور قرطاج ضد المنتخب الياباني يومة الثلاثاء 17 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشرة و 10 دق بتوقيت تونس.

واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم ان وفد المنتخب التونسي تحول الى مقر اقامته بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية على ان يجري غدا الاحد اول حصة تمرينية بمدينة كوبي اليابانية.
يذكر ان المنتخب التونسي قد انهزم في المباراة الودية الاولى التي اجراها يوم الجمعة الماضي امام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-صفر.
...



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275081


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 14 أكتوبر 2023 | 29 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:17
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 15
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-21
32°-22
30°-21
35°-22
36°-24
  • Avoirs en devises
    26979,9

  • (13 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35865 DT        1$ =3,17073 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 oct)   864,0 MDT
Indicateurs
....
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*