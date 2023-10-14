استعدادا لمباراته مع اليابان الودية: المنتخب التونسي يصل مدينة كوبي اليابانية

وصلت اليوم بعثة المنتخب الوطني التونسي اليوم السبت الى مدينة كوبي باليابان على الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي و ذلك بمناسبة المباراة الودية التي سيجريها منتخب نسور قرطاج ضد المنتخب الياباني يومة الثلاثاء 17 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشرة و 10 دق بتوقيت تونس.



واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم ان وفد المنتخب التونسي تحول الى مقر اقامته بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية على ان يجري غدا الاحد اول حصة تمرينية بمدينة كوبي اليابانية.

يذكر ان المنتخب التونسي قد انهزم في المباراة الودية الاولى التي اجراها يوم الجمعة الماضي امام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-صفر.



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