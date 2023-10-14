البطولة العربية للرماية بالقوس - التونسية رحاب الوليد تحرز الميدالية الذهبية بمسابقة الترشحات

أحرزت رامية المنتخب التونسي رحاب الوليد امس الجمعة الميدالية الذهبية بمسابقة الترشحات ضمن منافسات اليوم الاول من النسخة الثالثة عشرة للبطولة العربية للرماية بالقوس والسهم المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.

وستواصل رحاب الوليد المشوار مع محمد حماد في النهائيات اليوم السبت بداية من الساعة الرابعة بتوقيت تونس.

وتعتبر هذه المشاركة العربية مرحلة اعدادية هامة للبطولة الافريقية المقررة بمدينة بنابل من7 الى 12 نوفمبر القادم والمؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية باريس 2024.



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