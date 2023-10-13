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الترفيع في عدد المنح الدراسية المسندة إلى الطلبة التونسيين الراغبين مواصلة دراستهم في المجر من 200 إلى 250 منحة في السنة

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 23:09 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تقرر الترفيع في عدد المنح الدراسية المسندة لفائدة الطلبة التونسيين الراغبين بمواصلة تعليمهم الجامعي في المجر من 200 إلى 250 منحة جامعية في السنة، وذلك بمقتضى بروتوكول إضافي لمذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة بالمجر تم توقيعه اليوم بتونس.

وقد تولى التوقيع على البروتوكول كل من وزير التعليم العالي منصف بوكثير وسفير المجر بتونس، لاجوس ميل، حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم.

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وتندرج مذكرة التفاهم في إطار برنامج المنحة الدراسية المجرية (Stipendium Hungaricum) وللسنوات 2023-2025.   وتتضمن المذكرة الترفيع في عدد المنح الجامعية من 200 إلى 250 منحة جامعية في السنة موجهة لفائدة الطلبة التونسيين لإتمام مرحلة جامعية في مستوى الإجازة والماجستير والدكتوراه في المؤسسات الجامعية المجرية والتي تشمل العديد من الاختصاصات كالعلوم الطبية والصحية، والعلوم الفلاحية، والفنون والانسانيات، والعلوم الاجتماعية، والإعلامية وعلوم تكنولوجيا المعلومات، والعلوم القانونية، والعلوم الاقتصادية، والعلوم الهندسية، وعلوم الرياضة، والعلوم الطبيعية، والفنون، والتربية الفنية، والعلوم السياسية والحوكمة، وأيّ مجال من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. خميس 
 


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