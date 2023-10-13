دفع التعاون الثنائي محور لقاء بين وزير الشؤون الاجتماعية ونائب وزير العلاقات الخارجية الفنزويلي لشؤون أفريقيا

مثل دفع علاقات التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين تونس وفنزويلا في المجال الاجتماعي محور لقاء جرى، عشية اليوم الجمعة، بين وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ونائب وزير العلاقات الخارجية الفنزويلي لشؤون أفريقيا يوري بمنتال.



واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، أهم برامج الوزارة لا سيما برنامج محو الأمية وبرنامج النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفق بيان صادر عن الوزارة.





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وأبرز الوزير أهمية الاستئناس بالبرنامج الفنزويلي "EL Sistema" الذي يهدف إلى إدماج الأطفال والشباب من خلال تكوينهم في مجال الموسيقى. من جهته، أكد نائب وزير العلاقات الخارجية الفنزويلي لشؤون افريقيا، استعداد بلاده لتطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي.



وجدّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ونائب وزير العلاقات الخارجية الفنزويلي لشؤون أفريقيا يوري بمنتال خلال هذا اللقاء التضامن التام مع الشّعب الفلسطيني أمام ما يتعرّض له من هجمات من الكيان الصهيوني. وحضر هذا الاجتماع رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس والمديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فريال غراب والمدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة نزار السالمي وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. خميس