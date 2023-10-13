كاس امم افريقيا كوت ديفوار: البرنامج الكامل لمباريات المنتخب التونسي

يستهل المنتخب التونسي مبارياته في المجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم التي تحتضنها كوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024 بملاقاة نظيره الناميبي يوم 16 جانفي على الساعة الخامسة مساء.





ويواجه منتخب "نسور قرطاج" في الجولة الثانية المنتخب المالي يوم 20 جانفي القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا على ان يختتم سلسلة مبارياته في الدور الاول بملاقاة منتخب جنوب افريقيا يوم 24 من الشهر ذاته بداية من الخامسة مساء.



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وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات المجموعة الخامسة:

الجولة الاولى

الثلاثاء 16 جانفي 2024

س 17 / تونس - ناميبيا

س 20 / مالي - جنوب افريقيا



الجولة الثانية

السبت 20 جانفي 2024

س 20 / تونس - مالي

الاحد 21 جانفي 2024

س 20 / جنوب افريقيا - ناميبيا



الجولة الثالثة

الاربعاء 24 جانفي 2024

س 17 / جنوب افريقيا - تونس

س 17 / ناميبيا - مالي



تقام مقابلات المجموعة الخامسة بمدينة كوروغو.

يتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات متحصلة على المركز الثالث الى الدور ثمن النهائي.