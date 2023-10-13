الحكومة تقر بتعرض المنطقة السقوية العمومية بالعروسة الى جائحة الجفاف في خطوة ستتيح التعويض للمتضررين

أقرّت الحكومة حصول جائحة الجفاف بالمنطقة السقوية العمومية بالعروسة من ولاية سليانة والمتخصصة في نشاط الأشجار المثمرة على ان ينتفع الفلاحون بتعويض نسبة الاضرار على ضوء تقرير اختبار يعدّه خبير.



وصدرت تفاصيل إقرار حصول جائحة المنطقة السقوية بالعروسية والتي بينت ان المدة الزمنية للجائحة تعود الى شهر جوان 2022، على شكل قرار من وزير الفلاحة، عدد 615 لسنة 2023 ، نشر بالرائد الرسمي عدد 117 لسنة 2023، امس الخميس.





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وأشار القرار الى ان الخبير، الذي توكل اليه مهمة الاختبار يجب ان يكون مرسما لدى الجامعة التونسية لشركات التأمين علما وان هذه الاختبار سيفضى الى تعويضات يقرها صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

وانطلق صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في العمل رسميا في أكتوبر 2019 بالاعتماد على اتفاقيتين مع وزارتي الفلاحة والمالية للشروع في إسداء العمليات التأمينية للصندوق.

ويتولى الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي "كتاما" التصرف، وفق الاتفاق، في صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، والذي يغطي أنشطة الزراعات السقوية والمطرية وتربية الحيوانات والمنتجات الفلاحية والبحرية.

وتتأتى مداخيل الصندوق من ميزانية الدولة عبر منحة في حدود 30 مليون دينار سنويا وبمعلوم تضامني بنسبة 1 بالمائة على بعض المنتجات الفلاحية وبمساهمات المنخرطين في الصندوق بنسبة 5ر2 بالمائة من مبلغ نفقات الإنتاج أو قيمة المنتوج المصرح به.





