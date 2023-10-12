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المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية اخيرة ويواجه كوريا الجنوبية بالزي الاخضر

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 15:51 قراءة: 0 د, 46 ث
      
انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم الخميس تحضيراته للمباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب كوريا الجنوبية غدا الجمعة انطلاقا من منتصف النهار بتوقيت تونس (س12) وذلك باجراء حصة تدريبية بملعب كاس العالم بالعاصمة سيول وذلك في اطار التحضيرات لكاس امم افريقيا التي ستحتضنها الكوت ديفوار مطلع العام القادم.

وكان الناخب الوطني جلال القادري قد عقد قبيل انطلاق الحصة التدريبية ندوة صحفية خصصها للحديث عن لقاء الغد وكان مرفوقا باللاعب علي العابدي وفق ما اعلنته الجامعة التونسية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي.

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وتبعا لذات المصدر سيخوض المنتخب التونسي مباراة الغد ضد كوريا الجنوبية ولاول مرة باللون الاخضر بالنسبة للاعبين والاسود لحراس المرمى بينما سيلعب منتخب كوريا الجنوبية باللون الأحمر للاعبين والأصفر لحراس المرمى.
وسيتولى الحكم الماليزي محمد اميرول بن يعقوب ادارة هذه المباراة.
يذكر ان المنتخب التونسي سيجري يوم الثلاثاء 17 اكتوبر الجاري بمدينة كوبي اليابانية مباراة ودية ثانية ستجمعه بمنتخب اليابان بداية من الساعة الحادية عشرة و10 دق بتوقيت تونس


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