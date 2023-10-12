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الجامعة التونسية للتّأمين تطلق طلب عروض لاختيار مكتب لمرافقتها في إرساء منظومة الكترونية للمعاينة

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 11:00 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أطلقت الجامعة التونسية للتّأمين، طلب عروض لاختيار مكتب لمرافقتها في إرساء منظومة الكترونية للمعاينة .

وتقترح الجامعة التونسية للتامين، في سبيل تحسين الخدمات المسداة الى المؤمَّنين وتيسير إجراءات إدارة تعويضات الأضرار لفرع تامين السيارات، اطلاق استشارة لاختيار مكتب مختص في رقمنة خدمات معاينة السيارات بهدف مرافقتها في وضع منصة الكترونية في الغرض صلب الجامعة وشركات التأمين.

...

وترنو الجامعة الى الارتقاء بالمسار الخاص بالحريف وإسداء خدمات ذات جودة واكتساب وفاء الحرفاء عبر تامين خدمات جديدة مع التقليص في حالات الغشّ.

وأفادت الجامعة أنّ طلب العروض مفتوح للشّركات المختصة وانه يمكن للمترشحين المهتمين بطلب العروض هذا سحب الوثيقة الخاصة بالشروط المرجعية الخاصة به عبر إيداع مبلغ قدره 500 دينار عند تقديم بطاقة التعريف الوطنية والطابع الخاص بالمؤسسة.
ويتعين على المهتمين تقديم مطالب ترشحاتهم في اجل اقصاه 20 اكتوبر 2023 على الساعة منتصف النهار


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