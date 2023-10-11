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سيدي بوزيد: حجز 96 كغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها محفوظة بطرق غير مطابقة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 19:30 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أسفرت حملة مراقبة لمحلات بيع لحوم دواجن ومشتقاتها، نفّذها فريق من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، بالاشتراك مع الشرطة البلدية، عن حجز 96 كلغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها محفوظة بالطرق غير مطابقة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، وفق رئيس الادراة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد يوسف حمدوني.

وذكر حمدوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، انه تم اتلاف الكميات المحجوزة، بعد الحصول على اذن قضائي في الغرض، ووقع فتح محاضر عدلية ضد المخالفين طبقا لقانون 25 المؤرخ في 26 فيفر ي2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.


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